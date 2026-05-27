Врач развеял мифы о лазерной коррекции зрения

Профессор Куренков: после лазерной коррекции зрения нельзя «ослепнуть от нагрузки»

Лазерная коррекция зрения остается одной из самых обсуждаемых офтальмологических процедур, однако вокруг нее до сих пор существует множество мифов. О самых распространенных заблуждениях «Газете.Ru» рассказал профессор, д.м.н., офтальмохирург «Клиники доктора Куренкова» Вячеслав Куренков.

«Многие пациенты уверены, что после лазерной коррекции зрение со временем обязательно снова ухудшится или глаза станут более «слабыми». Это распространенный миф. Если операция выполнена после стабилизации близорукости или других нарушений рефракции, результат сохраняется на долгие годы», — отметил профессор.

По его словам, возрастные изменения зрения могут происходить у всех людей вне зависимости от того, проводилась ли лазерная коррекция.

«После 40–45 лет у человека могут появляться возрастные особенности зрения, например пресбиопия — снижение способности видеть вблизи. Это естественный процесс, который не связан с ранее проведенной коррекцией», — пояснил Куренков.

Еще один популярный миф связан с физическими нагрузками после операции.

«Некоторые пациенты считают, что после коррекции нельзя заниматься спортом, летать на самолете или работать за компьютером. На самом деле после завершения восстановительного периода человек возвращается к обычному образу жизни без ограничений. В первые недели действительно необходимо соблюдать рекомендации врача, но в дальнейшем никаких специальных запретов нет», — рассказал офтальмохирург.

Также профессор опроверг мнение о болезненности процедуры. Он отметил, что лазерная коррекция проводится под местной капельной анестезией и не сопровождается болью.

«Операция длится считанные минуты, а большинство пациентов уже через несколько часов отмечают значительное улучшение зрения», — подчеркнул специалист.

По словам Куренкова, главный фактор успешной коррекции — тщательная диагностика перед процедурой.

«Лазерная коррекция подходит не всем, поэтому перед операцией проводится комплексное обследование. Важно оценить состояние роговицы, сетчатки и другие параметры глаза, чтобы подобрать оптимальный метод лечения и исключить противопоказания», — заключил профессор.

