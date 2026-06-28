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Японцы рассказали, появится ли мерч с завирусившейся гориллой-философом

Зоопарк Хигасияма раскрыл планы по созданию мерча с гориллой-философом Киемасой
Кадр видео: Higashiyama Zoo/X

Администрация зоопарка Хигасияма в японском городе Нагоя рассказала, планирует ли выпускать мерч с гориллой Киемасой, видео с которым завирусилось в соцсетях. Об этом пишут РИА Новости.

«Планов продажи мерча у нас нет», — сказал представитель зоопарка.

По его словам, видео снял кто-то из посетителей и поэтому зоопарк не намерен предпринимать что-либо в этой связи.

Ранее в интернете распространилось видео с задумчивым самцом гориллы Киемасой. Он подпирал голову кулаком, поссорившись с самкой, в связи с чем пользователи сравнили его со скульптурой Огюста Родена «Мыслитель».

До этого обитатель другого японского зоопарка — обезьянка-сирота Панча — стал знаменитым после того, как его бросила мать и он везде стал носить с собой игрушечную маму-орангутана. Популярность обезьяны стала так велика, что впервые за 39 лет в зоопарке Итикавы выстроилась очередь из посетителей.

Ранее в Колумбии появился «новый Панч» с игрушкой-слоном.

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