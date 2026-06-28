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Общество

Кемеровчанка рассказала о жизни с домовым

SHOT: жительница Кемерова заявила, что живет с домовым и сняла его на видео
Choun JC/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кемерово Ольга утверждает, что живет с домовым. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала журналистам, что еще два года назад сняла полтергейст на видео.

По словам Ольги, на кадрах отчетливо видно как нечто паранормальное рано утром, пока все спали, перешло из детской в спальню. Она уверяет, что ролик настоящий.

«Нечто переходило из детской в нашу спальню. Все члены нашей семьи видели в разное время так называемого «домового». И в детстве у меня даже был полноценный физический контакт с чем-то сверхъестественным, чем я безумно перепугала родных», — рассказала Ольга.

Россиянка обратилась к исследователям сверхъестественного. Те, по ее словам, подтвердили: на кадрах домовой, просто его силуэт плохо просматривается.

В марте этого года данные опроса о вере в сверхъестественное, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, показали, что большинство россиян допускают существование добрых божеств, оберегающих человека. Почти половина населения признает экстрасенсорные способности, например, предвидение. Вера сильнее у пожилых, но уровень вовлеченности стабильно высок во всех возрастных группах. Также установлено, что православные чаще верят в мистику — 90% имели опыт обращения хотя бы к одной мистической практике или верят в конкретное мифическое существо.

Ранее в Китае мужчина поссорился с соседом и изводил его завываниями призраков.

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