Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Более 60 тыс. гостей приехали на праздник выпускников «Алые паруса» в Петербург

Беглов: около 65 тысяч человек побывали на празднике «Алые паруса»
Артем Пряхин/РИА Новости

Около 65 тыс. гостей принял Санкт-Петербург на празднике выпускников «Алые паруса». Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вместе с выпускниками Северной столицы шоу в акватории Невы с участием брига «Россия» под алыми парусами любовались выпускники из 36 российских регионов, а также вчерашние школьники из города‑побратима Мариуполя, гости с Кубы, из Китая и других стран.

«Алые паруса» — праздник выпускников, проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Образ брига с алыми парусами описал в одноименной повести Александр Грин. Впервые этот массовый праздник для выпускников состоялся в Петербурге в 1968 году. Тогда в нем приняли участие 25 тысяч ленинградских выпускников.

Одним из главных украшений праздника стала огромная жар-птица, появившаяся в акватории Невы.«Газета.Ru» показала, как в этом году прошло это грандиозное мероприятие.

Ранее американский журналист поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и рекорд на ЕГЭ. Главное к утру 28 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!