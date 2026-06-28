Более 60 тыс. гостей приехали на праздник выпускников «Алые паруса» в Петербург

Беглов: около 65 тысяч человек побывали на празднике «Алые паруса»

Около 65 тыс. гостей принял Санкт-Петербург на празднике выпускников «Алые паруса». Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вместе с выпускниками Северной столицы шоу в акватории Невы с участием брига «Россия» под алыми парусами любовались выпускники из 36 российских регионов, а также вчерашние школьники из города‑побратима Мариуполя, гости с Кубы, из Китая и других стран.

«Алые паруса» — праздник выпускников, проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Образ брига с алыми парусами описал в одноименной повести Александр Грин. Впервые этот массовый праздник для выпускников состоялся в Петербурге в 1968 году. Тогда в нем приняли участие 25 тысяч ленинградских выпускников.

Одним из главных украшений праздника стала огромная жар-птица, появившаяся в акватории Невы.«Газета.Ru» показала, как в этом году прошло это грандиозное мероприятие.

Ранее американский журналист поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса».