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Общество

Американский журналист поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса»

Журналист из США Крейн впечатлился масштабом «Алых парусов» в Петербурге
Артем Пряхин/РИА Новости

Американский журналист Тофериус Максимус Крейн поделился впечатлениями от посещения праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. В беседе с Пятым каналом он признался, что за годы путешествий не видел ничего подобного.

По словам Крейна, его впечатлил не только Санкт-Петербург, но и масштаб праздника, организованного для тысяч выпускников. Он отметил, что считает большой честью оказаться в городе в дни проведения торжества.

«Я увидел проплывающую парусную лодку и подумал: «Что это?». А мне сказали, что дети заканчивают школу», — поделился впечатлениями американский журналист.

Позже, узнав историю праздника, он был впечатлен тем, что в России окончание школы отмечают масштабным концертом, водным шоу и проходом парусника по Неве.

«Алые паруса» — главный праздник выпускников страны, который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов».

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