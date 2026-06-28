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Общество

Глава Энергодара прокомментировал сообщения об эвакуации жителей из-за действий ВСУ

Пухов: сообщениями об эвакуации ВСУ пытаются запугать жителей Энергодара
Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр города Энергодара Максим Пухов прокомментировал сообщения об эвакуации жителей. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Никакой эвакуации нет. Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары», — подчеркнул градоначальник.

Он призвал местных жителей не поддаваться панике и не верить ложной информации, которая распространяется, «чтобы посеять страх».

Пухов сообщил, что власти и службы города работают в штатном режиме.

В ночь на 28 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли провокацию, они транслировали с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, рассказал Пухов. Глава города также назвал «очередной медийной перемогой» информацию о якобы штурме ЗАЭС украинской армией.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Накануне стало известно, что ВСУ ударили по территории коммунального объекта в Энергодаре, уничтожив технику.

Ранее экс-коммодор ВМФ Британии объяснил, почему ВСУ атакуют гражданские объекты в РФ.

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