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ВСУ атаковали территорию коммунальной службы в Энергодаре

Пухов: ВСУ нанесли удар по автомобилю тепловодоканала в Энергодаре
Телеграм-канал «Пухов LIVE»

Вооруженные силы Украины нанесли ночной удар по тепловодоканалу в Энергодаре, удар уничтожил рабочий автомобиль. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов в Telegram.

«Киевский режим осуществил очередную террористическую атаку FPV-дроном по рабочему автомобилю тепловодоканала. Транспортное средство сгорело», — рассказал глава города.

По его данным, никто не пострадал.

Он отметил, что обстановка в городе «стабильно сложная», все службы находятся на своих местах и понимают свою ответственность.

В ночь на 26 июня ВСУ атаковали промышленную зону Энергодара, были уничтожены два автомобиля и оборудование, закупленное для восстановления электроснабжения, сообщал Пухов.

До этого украинские силы нанесли удар по детскому саду в Энергодаре.

Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции, находится под контролем российских Вооруженных сил.

Ранее украинский дрон атаковал территорию больницы в Запорожской области.

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