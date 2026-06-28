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Общество

Житель Самарской области расправился с мужчиной на пляже

В Самарской области мужчина получил несколько ударов по голове и не выжил
СК РФ

В Самарской области возбудили дело в отношении 38-летнего жителя Безенчукского района, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 21 июня на общественном пляже в селе Васильевка у него произошел конфликт с 34-летним мужчиной, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове.

В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Калининграде мужчина получил травму головы от рук знакомого и не выжил.

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