Московский подросток устроил взрыв в квартире во время опытов

Московские врачи помогли подростку, устроившему взрыв во время опытов

Московские врачи помогли подростку, пострадавшему в результате взрыва в районе Коптево. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы в канале в мессенджере «Макс».

«В жилом доме на Большой Академической улице в районе Коптево прогремел взрыв. По предварительным данным, 13-летний подросток проводил химические опыты дома. В результате взорвалось неизвестное устройство», — говорится в сообщении.

Помощь подростку оказывают сотрудники НИИ НДХиТ. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет. В результате инцидента москвич получил травму кисти.

1 июня в Покровке Новосибирской области второклассник устроил переполох в школе, принеся на урок боеприпас. Где ребенок взял гранату — неизвестно. На место происшествия выезжали экстренные службы. Выяснилось, что в гранате нет запала, боеприпас не представлял опасности для людей. Обстоятельства произошедшего устанавливались.

Ранее подросток снял на камеру, как попал в ДТП.