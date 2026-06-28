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Синоптик оценила количество осадков, выпавших в Москве и области в июне

Синоптик Макарова: осадки в Москве и области будут соответствовать норме за июнь
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Количество осадков в Москве и области за июнь значительно не превысит норму, которая составляет 77 мм. Об этом журналистам ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, с начала июня в столичном регионе выпало 72 мм осадков — это 93% от месячной нормы.

«В предстоящие дни дождики прогнозируются, но умеренные и локальные. От нормы плюс–минус 20% — это все считается в пределах нормы. То есть сейчас мы чуть ниже», — сказала Макарова.

Она обратила внимание, что мощных дождей в Москве и области пока не ожидается. Но даже если такие ливни будут, общее количество выпавших в июне осадков «уложится в интервал», обозначенный метеорологом.

Как отметила специалист, среднесуточная температура в столичном регионе в настоящее время держится около нормы для июня.

28 июня в Москве прогнозируются переменная облачность и температура воздуха от +23°С до +25°С. Ночью столбики термометров покажут до +12°С, рассказали в Гидрометцентре РФ. Там добавили, что скорость порывов ветра достигнет 3–8 м/с, а атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что в начале июля прогнозируется 30-градусная жара.

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