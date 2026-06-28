Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Новый очаг бешенства обнаружили в Сибири сразу после отмены карантинов

В сибирском селе вновь ввели карантин из-за заболевшего бешенством животного
Денис Абрамов/РИА Новости

Новый очаг бешенства обнаружили в Сибири сразу после отмены нескольких карантинов. Об этом сообщает Mash Siberia.

Больное животное обнаружили в селе Пинигино под Кемеровом. В населенном пункте ввели ограничения сроком на два месяца.

Режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства пастереллеза у домашнего скота был введен в шести населенных пунктах региона в феврале. Россельхознадзор присвоил области статус регионализации «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов.

В середине июня карантин был снят, уведомили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Бешенство — опасный вирус, поражающий нервную систему. Он передается через слюну больного животного при укусе. Переносчиками считаются более 200 видов млекопитающих. В России основными источниками остаются лисы, волки и бездомные собаки, болеют и непривитые сельскохозяйственные животные.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и рекорд на ЕГЭ. Главное к утру 28 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!