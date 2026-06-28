Новый очаг бешенства обнаружили в Сибири сразу после отмены карантинов

Новый очаг бешенства обнаружили в Сибири сразу после отмены нескольких карантинов. Об этом сообщает Mash Siberia.

Больное животное обнаружили в селе Пинигино под Кемеровом. В населенном пункте ввели ограничения сроком на два месяца.

Режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства пастереллеза у домашнего скота был введен в шести населенных пунктах региона в феврале. Россельхознадзор присвоил области статус регионализации «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов.

В середине июня карантин был снят, уведомили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Бешенство — опасный вирус, поражающий нервную систему. Он передается через слюну больного животного при укусе. Переносчиками считаются более 200 видов млекопитающих. В России основными источниками остаются лисы, волки и бездомные собаки, болеют и непривитые сельскохозяйственные животные.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства.