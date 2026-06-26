В Таиланде «летающая» собака-спасатель стала звездой

Собака-спасатель по кличке Синуан стала звездой интернета после полета на дроне

Собака-спасатель по кличке Синуан из кинологического отдела таиландской службы спасения в городских условиях прославилась после полета на дроне. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на публикации в тайскоязычном сегменте интернета.

Видео с собакой показал Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда. Видео и фото выложили в сеть военные операторы.

«Повышение квалификации четвероногих героев! Собака тренируется с дронами для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных районах», — говорилось сопроводительном тексте к фоторепортажу.

Фото и видео Синуана с подписью «Настоящий четвероногий герой» получило миллионы просмотров в социальных сетях. Пользователи отмечали, что хвостатый был абсолютно спокоен весь полет.

Как уточняет агентство, кинологическая поисково-спасательная служба Королевства недавно провела совместную тренировку служебных собак-спасателей с дронами с целью изучения и развития поисково-спасательных возможностей в труднодоступных районах в рамках подготовки к будущим миссиям по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

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