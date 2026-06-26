Кинолог объяснил, стоит ли брать любимую собаку на свадьбу

Все чаще пары берут собак на свадебную церемонию как полноправных членов семьи. Однако, как предупредил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, решение должно быть осознанным и зависеть от характера питомца.

«Прежде всего ориентируйтесь на то, что собака — это не декор. Вы берете питомца ради его же удовольствия, а не красивой фотографии. Если собака устала, нервничает или хочет домой — ее желания становятся приоритетом даже на вашей свадьбе», — подчеркнул эксперт.

Аргументы «за»: питомец — часть семьи, его присутствие делает праздник полным; у собаки могут быть важные задачи (вынос колец, участие в фотосессии); кроме того, решается вопрос, с кем оставить животное на длительное время.

Аргументы «против»: громкая музыка, фейерверки, скопление незнакомцев и нарушение режима могут стать для собаки сильным стрессом. Гости могут угостить животное вредной закуской со стола, что грозит отравлением. Также возможна аллергия у приглашенных, детализировал кинолог.

Прежде чем взять питомца на торжество, по его словам, необходима тщательная подготовка. Собаку следует заранее познакомить с местом и ведущим, отрепетировать ее выход. Кроме того, важна «няня» — человек, который будет следить за животным в течение дня. При этом лучше, если церемония будет камерной и на природе, а не в душном зале с громкой музыкой и софитами, посоветовал он.

До этого Голубев объяснил, как спасти питомца от жары на отдыхе.

Чтобы помочь собаке быстро охладиться, он порекомендовал приложить прохладные полотенца к подушечкам лап, паху или подмышкам. При этом накрывать собаку мокрой тканью целиком не стоит — это, наоборот, усилит перегрев.

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