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Общество

Названо число пострадавших при землетрясении в Японии

В Японии во время землетрясения магнитудой 5,6 пострадали 20 человек

В Японии в результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 26 июня в префектуре Яманаси, пострадали 20 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу пожарной охраны страны.

По информации властей, травмы получили жители четырех префектур — Канагава, Сидзуока, Яманаси и Токио.

«Угрозы для жизни нет», — подчеркивается в материале.

Как пишет агентство, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Очаг подземных толчков находился на глубине 20 км, а их максимальная сила достигла шести баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.

26 июня национальное метеорологическое управление Японии заявило, что на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр природного катаклизма располагался в акватории Тихого океана к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км. После стихийного бедствия в Японии на несколько минут объявили угрозу цунами, жителей предупредили о возможных афтершоках. Местный телеканал NHK передавал, что компания Tohoku Electric Power Company в связи с землетрясением начала проверку атомной электростанции «Хигасидори» в префектуре Аомори.

Ранее в Японии после землетрясения закрыли более 100 школ.

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