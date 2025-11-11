На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмен потерял на заправке деньги, получил их назад и раздал всю сумму

Австралиец потерял $3500, получил их назад и отдал на благотворительность
Shutterstock/OlekStock

В Австралии бизнесмен случайно потерял крупную сумму, а получив деньги назад, решил их раздать нуждающимся. Об этом написало издание Good News Network.

Недавно Дэниел Маккеллар, владелец компании по сносу зданий, заехал на заправку в Тугуне, чтобы купить кофе по дороге домой. Только вечером он понял, что потерял 3,5 тысячи австралийских долларов (около 185 тыс. рублей). Мужчина получил эту сумму после сдачи металлолома и уже не надеялся вернуть ее обратно. Однако деньги нашел 17-летний Джош Пач и без всяких сомнений отдал кассиру на заправке.

Маккеллар позвонил в магазин, уже почти смирившись с пропажей, и был шокирован хорошей новостью. Он получил доступ к записям с камеры наблюдения и убедился, что молодой человек не взял себе ни доллара, а затем решил во что бы то ни стало его найти. Мужчина выложил историю в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), и уже через несколько часов мама Джоша увидела пост.

В качестве благодарности бизнесмен вручил юноше $1000, а также предложил ему подработку в своей компании и запустил сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь накопить на пикап. Оставшиеся деньги Маккеллар решил отдать на благотворительность и перевел деньги на операцию человеку с тяжелым онкологическим заболеванием.

Ранее супруги из Англии нашли клад в своем саду и продали монеты за $500 тысяч.

