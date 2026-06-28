В Японии зафиксировали более 10 подземных толчков после землетрясения магнитудой 7,2

В Японии было 14 подземных толчков за 3 суток после землетрясения магнитудой 7,2

После землетрясения магнитудой 7,2 в районе японской префектуры Иватэ в этом районе в произошло 14 подземных толчков за трое суток. Об этом сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Самым сильным из афтершоков стал подземный толчок магнитудой 6,1 в 5.21 в воскресенье (23.21 мск субботы). Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Также районе префектуры Иватэ по несколько раз в день происходят афтершоки магнитудой от 3,1 до 4,7. После первого мощного землетрясения магнитудой 7,2, метеорологи предупреждали о сравнимых с ним сильных подземных толчков в следующие несколько дней.

После землетрясения в префектурах Аомори и Иватэ на северо-востоке острова Хонсю временно закрыли 114 начальных и средних школ. Как сообщало тогда Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, в школах проводятся работы по оценке их состояния, поиску трещин. По данным ведомства, зоне бедствия не имеется данных о пострадавших школьниках или персонале учебных заведений.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.