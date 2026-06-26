Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Японии закрыли более 100 школ после землетрясения

В Японии закрыли 114 школ после землетрясения на северо-востоке магнитудой 7,2
Mandatory credit Kyodo via Reuters

В префектурах Аомори и Иватэ на северо-востоке острова Хонсю временно закрыли 114 начальных и средних школ после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что в школах проводятся работы по оценке их состояния, поиску трещин. По данным ведомства, зоне бедствия не имеется данных о пострадавших школьниках или персонале учебных заведений.

25 июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность, в стране возможны афтершоки.

Телеканал NHK сообщил, что компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

Ранее российские ученые создали систему мониторинга подземных вибраций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!