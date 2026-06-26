В Японии закрыли более 100 школ после землетрясения

В Японии закрыли 114 школ после землетрясения на северо-востоке магнитудой 7,2

В префектурах Аомори и Иватэ на северо-востоке острова Хонсю временно закрыли 114 начальных и средних школ после землетрясения магнитудой 7,2. Об этом сообщило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что в школах проводятся работы по оценке их состояния, поиску трещин. По данным ведомства, зоне бедствия не имеется данных о пострадавших школьниках или персонале учебных заведений.

25 июня национальное метеорологическое управление страны сообщило, что на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По его информации, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 50 км.

После землетрясения в Японии объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут предупреждение отменили. Жителей призвали сохранять бдительность, в стране возможны афтершоки.

Телеканал NHK сообщил, что компания Tohoku Electric Power Company после землетрясения начала проверку атомной электростанции «Хигасидори», расположенной в префектуре Аомори. Сила толчков в регионе составила 6+ по семибалльной шкале Японии.

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