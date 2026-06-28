Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Россиянам напомнили, чем чревато купание в городских водоемах

Врач Умнов: купание в городских водоемах чревато вирусами и отравлением
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Лентой.ру».

«Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы (свинец, ртуть), пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острые отравления, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень», — сказал Умнов.

Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению паразитарных инфекционных заболеваний, например лямблиоза и криптоспоридиоза. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

До этого врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что купание в воде, температура которой составляет ниже 21 градуса, может привести к спазму мышц и трагическим последствиям. По его словам, в случае жары в такой воде можно просто походить или быстро окунуться один раз.

Ранее россиян предупредили об опасности ежедневного поедания мороженого.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!