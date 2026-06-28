Россиянам напомнили, чем чревато купание в городских водоемах

После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с «Лентой.ру».

«Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы (свинец, ртуть), пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острые отравления, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень», — сказал Умнов.

Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению паразитарных инфекционных заболеваний, например лямблиоза и криптоспоридиоза. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

До этого врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что купание в воде, температура которой составляет ниже 21 градуса, может привести к спазму мышц и трагическим последствиям. По его словам, в случае жары в такой воде можно просто походить или быстро окунуться один раз.

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