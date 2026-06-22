Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач ответил, при какой температуре воды купание может быть опасно для жизни

Врач Кондрахин: купание в воде температурой ниже 21 градуса опасно для жизни
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Купание в воде, температура которой составляет ниже 21 градуса, может привести к спазму мышц и трагическим последствиям. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в случае жары в такой воде можно просто походить или быстро окунуться один раз.

«Однако совершать заплывы очень опасно. При температуре воды ниже 21 градуса человек быстро переохлаждается, из-за чего может произойти спазм икроножных мышц. В результате потеряется способность чувствовать ноги, и можно легко утонуть», — предупредил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что это особенно опасно для детей и пожилых людей, которые быстрее переохлаждаются. Кроме того, в зоне риска находятся пациенты, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и хронические заболевания.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Минздрава РФ Евгений Кудряшов до этого говорил, что максимальная безопасная продолжительность времени купания в море в курортный сезон составляет 10-15 минут. По его словам, следует повторять подобные заходы несколько раз, чередуя купание с пребыванием на пляже.

Ранее врач запретила брить ноги перед пляжем и купанием в море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!