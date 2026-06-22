Врач ответил, при какой температуре воды купание может быть опасно для жизни

Врач Кондрахин: купание в воде температурой ниже 21 градуса опасно для жизни

Купание в воде, температура которой составляет ниже 21 градуса, может привести к спазму мышц и трагическим последствиям. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в случае жары в такой воде можно просто походить или быстро окунуться один раз.

«Однако совершать заплывы очень опасно. При температуре воды ниже 21 градуса человек быстро переохлаждается, из-за чего может произойти спазм икроножных мышц. В результате потеряется способность чувствовать ноги, и можно легко утонуть», — предупредил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что это особенно опасно для детей и пожилых людей, которые быстрее переохлаждаются. Кроме того, в зоне риска находятся пациенты, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и хронические заболевания.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) Минздрава РФ Евгений Кудряшов до этого говорил, что максимальная безопасная продолжительность времени купания в море в курортный сезон составляет 10-15 минут. По его словам, следует повторять подобные заходы несколько раз, чередуя купание с пребыванием на пляже.

Ранее врач запретила брить ноги перед пляжем и купанием в море.