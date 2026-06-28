В ФСБ рассказали о ликвидации полковника ГУР Украины, причастного к подготовке теракта в Крыму

Ликвидирован полковник ГУР Украины Рустем Фахриев, причастный к подготовке теракта в Крыму. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

По данным ФСБ, Фахриев стоял за организацией покушения на одного из старших офицеров Минобороны России и его семью.

«Операция должна была пройти 1 декабря 2025 года, но планы противника сорвали: агент, который закладывал взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован», — сказано в сообщении.

Накануне ФСБ России обнародовала аудиозапись, на которой агент Службы безопасности Украины Кирилл Макаренко выступил с призывами совершать теракты в Вашингтоне. В частности, он предложил использовать бомбы в людных местах американской столицы, уточнив, что скоро жители страны будут отмечать важный государственный праздник — 4 июля (День независимости США).



Как уточнили в ФСБ, Макаренко находится на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов со взрывчатыми веществами и оружием на территории России. Он объявлен в розыск за подготовку терактов.

Ранее подросток, задержанный за подготовку терактов в школах РФ, рассказал о своей «работе».