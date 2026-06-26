РЕН ТВ: подросток, курировавший сеть террористов, делал это на деньги СБУ

Молодой человек из Дагестана, которого задержали за администрирование террористического сообщества, делал это по указке сотрудников СБУ. Соответствующее признание он сделал в допросе, кадры которого опубликовал РЕН ТВ.

По словам юноши, его задача состояла в том, чтобы администрировать канал и общаться с другими подростками в нем. На деятельность организации деньги выделяла Служба безопасности Украины.

«Они помогали нам, выделяли денежные средства, и так далее», – рассказал молодой человек.

Участники сообщества планировали совершать теракты на территориях школ разных городов, среди которых – Петербург, Липецк и другие. Также теракты они планировали совершать на территории других стран, в том числе и США.

Как сообщает РЕН ТВ, куратором молодого человека был известный киевский террорист-радикал Кирилл Макаренко. Он является администратором нескольких каналов неонацистской тематики.

Как ранее уточнили в правоохранительных органах, подростка задержали в Хасавюрте. Его сообщество назвали крупнейшим среди приверженцев терроризма.

Ранее девочку, планировавшую теракт в одной из школ Екатеринбурга, отправили в психбольницу.