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Общество

Подросток, задержанный за подготовку терактов в школах РФ, рассказал о своей «работе»

РЕН ТВ: подросток, курировавший сеть террористов, делал это на деньги СБУ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Молодой человек из Дагестана, которого задержали за администрирование террористического сообщества, делал это по указке сотрудников СБУ. Соответствующее признание он сделал в допросе, кадры которого опубликовал РЕН ТВ.

По словам юноши, его задача состояла в том, чтобы администрировать канал и общаться с другими подростками в нем. На деятельность организации деньги выделяла Служба безопасности Украины.

«Они помогали нам, выделяли денежные средства, и так далее», – рассказал молодой человек.

Участники сообщества планировали совершать теракты на территориях школ разных городов, среди которых – Петербург, Липецк и другие. Также теракты они планировали совершать на территории других стран, в том числе и США.

Как сообщает РЕН ТВ, куратором молодого человека был известный киевский террорист-радикал Кирилл Макаренко. Он является администратором нескольких каналов неонацистской тематики.

Как ранее уточнили в правоохранительных органах, подростка задержали в Хасавюрте. Его сообщество назвали крупнейшим среди приверженцев терроризма.

Ранее девочку, планировавшую теракт в одной из школ Екатеринбурга, отправили в психбольницу.

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