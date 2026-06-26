ФСБ опубликовала аудиозапись с призывами агента СБУ к терактам в Вашингтоне

ФСБ России обнародовала аудиозапись, на которой агент Службы безопасности Украины (СБУ) Кирилл Макаренко выступил с призывами совершать теракты в Вашингтоне, передает ТАСС.

В частности, он предложил использовать бомбы в людных местах американской столицы, уточнив, что скоро жители страны будут отмечать важный государственный праздник — 4 июля (День независимости США).

«Давай-ка напомним им, что нигде не безопасно», — заявил агент СБУ в аудио, которое было адресовано его последователям.

Как уточнили в ФСБ, Макаренко находится на связи со спецслужбами Украины, координирует закладку схронов со взрывчатыми веществами и оружием на территории России. Он объявлен в розыск за подготовку терактов.

Кроме того, агент СБУ занимался координацией деятельности радикального сообщества и организовывал нападения на российские школы. Именно он участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в Соединенных Штатах и Европе.

Ранее подросток, задержанный за подготовку терактов в школах РФ, рассказал о своей «работе».