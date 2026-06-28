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Общество

В Киеве снова прогремели взрывы

Общественное. Новости: в Киеве повторно раздались взрывы
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в столице страны с 01:53 мск объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в восьми украинских областях.

В эту же ночь в Днепропетровске, на юго-востоке Украины, произошли взрывы, их также зафиксировали в Сумах и Елизаветграде.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины.

Согласно данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией.

Ранее власти Сумской области сообщили о загрязнении воздуха после удара по складам.

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