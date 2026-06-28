В Германии полиция помогла жителям охладиться при помощи водомета

Полиция Берлина использовала в субботу водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города. Об этом сообщает Тagesspiegel.

В немецкой столице аномальная жара. Так, в субботу на метеостанции в районе Темпельхоф температура воздуха достигла 39,9°С.

«Берлинская полиция курсирует по городу с двумя водометами, чтобы помочь людям охладиться», — говорится в сообщении.

Сначала полиция прибыла к Бранденбургским воротам и израсходовала там 18 тысяч литров воды, затем дозаправилась и направилась на Постдамскую площадь.

27 июня сообщалось, что аномальная жара в Лондоне привела к отмене мероприятия, посвященного проблеме экстремальной жары. Речь идет о мероприятии, которое должно было состояться в библиотеке Лондонской школы экономики в рамках Недели борьбы с изменением климата. Его отменили после того, как метеорологическая служба выпустила «красное» предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Ранее власти Венгрии ввели максимальный уровень опасности из-за жары.