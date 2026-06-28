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Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

27 июня в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции (АЗС) в Донецке Донецкой народной республики (ДНР) пострадал пенсионер.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате украинских ударов по городу одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, жительница не выжила при атаке украинских войск на Центрально-Городской район.

Ранее в ДНР при ударе дрона ВСУ по АЗС пострадал пенсионер.

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