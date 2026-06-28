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Двое космонавтов поздравили выпускников на «Алых парусах» в Петербурге

Космонавты с МКС поприветствовали участников «Алых парусов» в Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости

Российские космонавты с Международной космической станции (МКС) обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев обратились к участникам петербургского праздника «Алые паруса», призвав выпускников верить в невозможное, смело действовать и следовать за своими мечтами.

«Верьте в невозможное – и действуйте. Ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот», — сказал Федяев.

«Алые паруса» — главный праздник выпускников страны, который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru». Главной темой грандиозного музыкально-пиротехнического шоу на воде, кульминацией которого станет проход брига «Россия» под алыми парусами, заявлен «Город Мечтателей».

Праздник проходит в Петербурге ежегодно с 2005 года и собирает выпускников со всего города.

Ранее выпускникам объяснили, как оценить свои шансы на поступление с помощью ИИ.

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