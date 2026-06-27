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Общество

Трамп рассказал, кто возглавит иммиграционную службу США

Трамп выдвинул Лэнса Шройера на пост главы иммиграционной службы США
Jose Luis Magana/AP

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Лэнса Шройера на должность директора Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Шройер обладает почти 30-летним опытом работы в правоохранительных органах штата Оклахома. До начала службы в полиции он проходил службу в Корпусе морской пехоты США. Глава Белого дома также назвал кандидата патриотом и подчеркнул его опыт в сфере борьбы с нелегальной миграцией. По словам Трампа, Шройер обладает необходимыми навыками для выдворения нелегальных мигрантов из страны.

Пост главы ICE стал вакантным после того, как прежний руководитель ведомства Тодд Лайонс покинул должность в мае.

Работа иммиграционного ведомства не раз подвергалась критике в США. Так, в конце января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд признал незаконным метод Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.

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