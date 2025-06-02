Россиянам рассказали о пользе клубники

Врач Хайкина: клубнику нужно есть не на голодный желудок, а после приема пищи

Клубника — одна из самых долгожданных ягод летнего сезона, один из любимых десертов многих людей. И, как и многие другие ягоды, клубника обладает полезными свойствами. О главных из них «Газете.Ru» рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Во-первых, по ее словам, клубника способствует здоровью кожи и сосудов.

«В ней содержится много витамина С — даже больше, чем в цитрусовых. А ведь он нужен не только для укрепления иммунитета, но и для выработки коллагена и улучшения сосудов. При регулярном употреблении клубника помогает улучшить тонус кожи, снизить склонность к синякам и покраснениям, а также защитить кожу от воздействия солнца и воспалений», — рассказала Хайкина.

Кроме того, эта ягода помогает держать сахар в норме. Несмотря на то, что клубника сладкая, она имеет низкий гликемический индекс. То есть, как объяснила врач, не вызывает резких скачков сахара в крови, а наоборот — благодаря клетчатке и кислотам — помогает мягко сдерживать аппетит и контролировать уровень глюкозы в крови. Это крайне важно для тех, кто следит за сахаром крови.

«Еще одно полезное свойство клубники — она улучшает пищеварение, так как богата органическими кислотами и пищевыми волокнами, которые стимулируют и улучшают работу желудка и кишечника. Ягода облегчает переваривание пищи и может уменьшать тяжесть после еды. Главное — есть ее не на голодный желудок, а после основного приема пищи», — добавила нутрициолог.

Также клубника имеет легкий мочегонный эффект и снижает отеки, помогая выводить лишнюю жидкость — особенно в жару или в ПМС. При этом она не вызывает жесткого обезвоживания, как некоторые мочегонные продукты. Как заметила врач, это отличный вариант для тех, кто просыпается «помятым» или сталкивается с отеками на ногах к вечеру.

«Вдобавок к этому клубника полезна для женского здоровья и гормонального фона. В ней содержится фолиевая кислота, калий и марганец — важные элементы для репродуктивной системы, особенно в фертильном возрасте. Она помогает стабилизировать настроение, улучшить работу яичников, а также облегчить состояние во второй фазе цикла. Не панацея, но как поддержка — вполне достойная», — отметила Хайкина.

По ее словам, здоровому взрослому человеку без аллергии и медицинских противопоказаний специалисты рекомендуют съедать 100–200 г клубники в день. Лучше в первой половине дня, как перекус или десерт. Не стоит есть ее натощак, особенно если есть гастрит или другие проблемы с желудком. При этом, как обратила внимание врач, замороженная клубника тоже сохраняет большую часть пользы.

«Клубника — это не только «сезонное настроение», но и хороший помощник для поддержания здоровья. Главное — не заливать ее сахаром и не варить до потери сознания. Потому что настоящая польза — в ее естественном, свежем вкусе», — резюмировала врач.

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