Россиянам посоветовали составлять цифровые завещания

Юрист Виноградов: цифровое завещание нужно, чтобы не потерять цифровые активы
SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Без цифрового завещания близкие люди часто остаются без доступа к важной части наследства, что может привести к длительным конфликтам и разбирательствам. Также потеря доступа к записям в социальных сетях или облачным фотогалереям может стать значительной утратой для наследников. Поэтому цифровое завещание по своей сути может выступать юридическим инструментом, который позволяет заранее определить, кому и каким образом должен перейти контроль и доступ к цифровым активам после смерти владельца, рассказал «Газете.Ru» д. ю. н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Однако полноценного цифрового завещания, охватывающего все виды цифровых активов — аккаунты в соцсетях, электронную почту, облачные хранилища и прочее — сегодня в России еще не существует.

«Внедрение в России цифрового рубля, который хранится на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, открываемых на платформе Банка России, привело к тому, что с 1 августа 2024 года введен официальный порядок его наследования. Эта норма закреплена в статье 1128 Гражданского кодекса и предусматривает, что цифровой рубль наследуется наравне с обыкновенными денежными средствами. Наследник может получить цифровые рубли с электронного счета умершего через нотариуса в установленный срок, а также распоряжаться ими наравне с наличными деньгами. Данное регулирование тем более актуально, поскольку в сентябре 2025 года завершен эксперимент по осуществлению платежей из федерального бюджета в цифровых рублях в рамках пилотного проекта по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс. А уже с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями», — объяснил он.

Вопросы наследования иных цифровых сервисов и активов регулируются общими нормами Гражданского кодекса и внутренними правилами онлайн-платформ, которые часто блокируют или удаляют аккаунты после смерти владельца, что лишает наследников доступа. Однако уже есть инициативы по введению в Гражданский кодекс понятия «цифровое наследство».

«Это позволит официально закрепить право граждан завещать доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, электронным почтовым ящикам, онлайн-сервисам и другим цифровым ресурсам. Предлагается осуществлять процедуру передачи прав на цифровые активы через уже существующие государственные платформы, например портал «Госуслуги». Благодаря этому наследники смогут получить доступ к цифровым активам умерших, что защитит их от потери данных и мошенничества», — рассказал профессор.

Пока оформление цифрового завещания для всех цифровых активов не закреплено законодательно, рекомендуется самостоятельно составлять перечень цифрового имущества, в том числе пароли и инструкции, и хранить информацию на зашифрованном носителе или в защищенном хранилище. Это поможет избежать потери доступа и упростит передачу цифровых активов наследникам.

Ранее адвокат рассказала, как распределяется наследство, если нет завещания.

