Россиянам объяснили, стоит ли искать работу летом

В летний период наем сотрудников действительно может замедляться из-за массовых отпусков в некоторых отраслях, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Колтунов, руководитель управления подбора и адаптации персонала ПЭК.

Кроме того, в условиях снижения потребительской и деловой активности ко второму полугодию 2026 года некоторые компании начали оптимизировать расходы, снижая потребность в новых работниках.

«Спрос на постоянную занятость падает и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень», — объяснил он.

Спрос на сотрудников зависит не только от сезонности, но и от потребностей компаний. Активнее всего летом нанимают новых специалистов в сегменте продаж (продавцы и кассиры), на втором месте — строительство, на третьем — туризм и гостиничный бизнес.

«В сегментах медицины и информационных технологий повышенная потребность в сотрудниках сохраняется круглый год», — отметил эксперт.

Летом традиционно растет число соискателей-студентов и специалистов, воспринимающих даже постоянную работу как временный вариант на несколько месяцев.

«Кроме того, в июне–августе на нехватку линейных работников — специалистов по погрузке, кладовщиков, курьеров и водителей — накладывается сезон отпусков», — резюмировал он.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.