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Названы преимущества российских кормов для животных

Эксперт Кузнецов: российские корма обогнали импорт по скорости и гибкости
Shutterstock

Российские производители кормов для домашних животных нашли свои преимущества в борьбе с зарубежными гигантами: локальные бренды все чаще обходят конкурентов по скорости и работе с маркетплейсами, «Газете.Ru» рассказал Владислав Кузнецов, директор по продукту Harly (Qharisma Group).

После 2022 года многие зарубежные бренды либо ушли, либо сократили ассортимент, либо кратно подняли цены. Импортные супер-премиум корма подорожали в 2–3 раза. Именно в этот момент российские производители сделали ставку на свои преимущества.

Первое — скорость. Локальные компании запускают новую линейку за 4–6 месяцев, тогда как международный цикл обновления продукта занимает 18–24 месяца.

«Мы видим новые SKU на полках маркетплейсов буквально каждый месяц — с функциональными добавками, под конкретные породы, под конкретные возрасты», — поясняет Кузнецов.

Второе — прозрачность. Российские бренды первыми начали открыто публиковать полные составы, указывать процент мяса, объяснять логику каждой добавки. Это прямой ответ на запрос поколения, которое читает этикетки.

Третье — локальная адаптация. Рецептура, которая работает в Бразилии или Таиланде, не всегда оптимальна для Сибири или Урала. Российские производители лучше понимают климатические особенности и популярные породы.

И наконец — маркетплейсы. По данным аналитики маркетплейсов, российские бренды занимают более 80% топа выдачи в зоокатегориях.

«Зарубежные игроки физически не могут конкурировать в этой экосистеме — у них нет ни операционной экспертизы, ни ценовой гибкости», — подчеркивает эксперт.

По данным Strategy Partners, суперпремиальный и ультрапремиальный сегменты кормов демонстрируют среднегодовой рост на уровне 24,1%. Драйвер роста — не маркетинговые бюджеты, а запрос владельцев на прозрачный состав и доказанную пользу. Владельцы все чаще воспринимают питомцев как членов семьи и готовы инвестировать в их здоровье.

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