Ветеринар объяснила, как правильно перевести питомца на другой корм

В конце января владельцы собак и кошек, потребляющих некоторые американские и итальянские корма для животных, которые запретили ввозить в Россию, столкнулись с риском возникновения необходимости перевода своих питомцев на другие корма. О том, как сделать это без вреда для здоровья животного, «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач-диетолог Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Кожевникова Евгения.

«Эти корма — Hill's и Farmina — относятся к числу широко востребованных. В числе причин популярности качественный состав (оба корма относятся к классу «супер-премиум») приемлемая цена и, что немаловажно, наличие лечебной линейки для животных с особыми потребностями. На сегодняшний день на российском рынке нет проблем с наличием качественных аналогов Hill's и Farmina. В основном это зарубежные корма: Royal Canin, Purina, Happy Dog, Eukanuba, Monge, Grandorf. Растет ассортимент кормов из Азии, например, Inaba», — объяснила она.

По словам ветеринара, если рассматривать корма в целом с точки зрения класса качества, то деление на «премиум», «супер-премиум» и «холистики» скорее условное.

«Я не вижу существенной разницы между классами «супер-премиум» и «холистики». К обоим классам относятся сбалансированные корма, изготавливаемые из качественного сырья, которые проходят строгую проверку качества», — добавила эксперт.

При этом «холистики» используют в составе редкие виды мяса и очень часто не содержат зерна. Низкое содержание зерна в составе производители «холистиков» пытаются представить как существенное преимущество. Но у животных нет глютеновой непереносимости, а люди покупают эти корма во многом из-за человеческого тренда на глютеновую непереносимость. Маркетинг нацелен на владельцев, а не на животных, поэтому беззерновые корма и получили такую популярность. Это не делает их плохими кормами, но в то же время не делает их лучше кормов класса «супер-премиум». Корма «супер-премиум» обычно содержат невысокий процент злаков, а для их производства используют стандартные виды мяса: курицу, индейку, ягненка.

«В наших условиях я бы рекомендовала исходить также из доступности корма: не стоит переходить на корм, который в будущем будет сложно приобрести. Поэтому я бы отдала предпочтение кормам, у которых есть производство у нас в стране или Россия имеет лицензию на производство. Еще один важный фактор — наличие в линейке выбранного бренда кормов для животных с особыми потребностями, если у вашего животного они есть. Речь идет о кормах для кастрированных животных, животных с мочекаменной болезнью, аллергиков, диетические корма», — отметила врач.

Если рацион кошки или собаки состоит только из готовых кормов премиум или супер-премиум класса, эксперт не рекомендовала переходить на эконом-класс.

«Такие корма не рассчитаны на то, чтобы быть единственными в рационе — в силу того, что их зачастую изготавливают из не самого качественного сырья и в целом они редко имеют фиксированный состав. Например, на упаковке написано: «мясокостная мука», но сегодня она может иметь один состав, а завтра — другой, и производитель не предупредит об этом. Поэтому переход на более низкокачественный корм чреват возникновением нехватки витаминов и минералов», — предупредила Кожевникова.

Негативные последствия от потребления низкокачественных кормов проявляются обычно через несколько месяцев или даже лет: в основном это нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, заболевания мочевого пузыря, сердца.

«Переводить кошку или собаку на другой корм нужно постепенно. Дело в том, что ЖКТ животного приспосабливается к новым продуктам не так быстро, как ЖКТ человека. А у кормов различных брендов даже в рамках одного класса качества не бывает абсолютно одинакового состава и соотношения белков и углеводов. Поэтому резкий переход с одного корма на другой может вызвать различные осложнения, в том числе рвоту или диарею. Чем больше различий в составе — тем выше вероятность осложнений при резком переходе», — подчеркнула ветеринарный врач.

Процесс перехода на новый корм должен занимать как минимум четыре дня, объяснила она. В первый день можно накормить питомца в соотношении 25% нового корма и 75% старого. Во второй день — соотношение можно уравнять, в третий — увеличить долю нового корма до 75%, а в четвертый полностью перейти на новый корм. В течение всего периода нужно следить за состоянием питомца. Если он клинически здоров, то ничего страшного при переходе не случается.

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