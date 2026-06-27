На Украине готовятся к отключениям электричества уже этим летом

Летом Украину ожидают длительные отключения электроэнергии из-за жары. Об этом сообщил украинский энергетический эксперт Дмитрий Игнатьев, чьи слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

Он отметил, что энергосистема страны уже вступила в «необратимый период» этого лета, и высокие температуры вызывают перегрузку электрических сетей, что приводит к необходимости введения системных ограничений.

Уже дважды подобные перегрузки стали причиной отключения оборудования на подстанциях, расположенных на левом берегу Киева.

До этого глава украинского правительства Денис Шмыгаль также подчеркнул, что предстоящая зима станет серьезным испытанием. Он отметил, что подготовка критически важной инфраструктуры к холодам должна продолжаться без остановок, независимо от ситуации на фронте. В настоящее время Киев активно сотрудничает с международными партнерами для реализации комплекса мер, направленных на обеспечение готовности энергетического сектора к отопительному сезону.

Ранее Швеция решила помочь Украине пережить зиму.