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Общество

Заблудившаяся 72-летняя пенсионерка два дня выживала в лесу в Татарстане

В Татарстане спасли 72-летнюю женщину, блуждавшую двое суток по лесу

В Республике Татарстан завершились поиски 72-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесной чаще. Об этом сообщает «Татарстан 24».

По данным МЧС, женщина прогуливалась вместе с родственниками вблизи деревни Степановка (Рыбно-Слободской район). В какой-то момент родственники решили пойти в лес, чтобы собрать ягоды. В ходе прогулки пожилая женщина потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться к машине.

Спасатели и сотрудники полиции прибыли на место после того, как родные сообщили о случившемся по номеру 112. К ним присоединились местные жители. Несмотря на наступление ночи, участники поисков прочесали около 19 километров лесных дорог и территорию площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Первая ночь поисков не дала результата, и наутро к операции подключили дополнительные отряды.

Потерявшуюся удалось обнаружить только к вечеру следующего дня. Она находилась в лесном массиве. Сотрудники оперативно доставили пенсионерку к месту встречи с родственниками. Пожилая женщина чувствовала себя удовлетворительно и отказалась от помощи медиков.

«Этот случай еще раз доказывает: даже если человек потерялся в самой глухой чаще, надежда есть — она живет, пока кто-то продолжает идти по следу», — отметили в пресс-службе МЧС.

До этого в Китае заблудившийся мальчик 13 дней выживал в лесу, питаясь диким инжиром.

Ранее Россиянам рассказали, что нельзя делать, заблудившись в лесу.

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