Российских водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

В ряде регионов России с 26 по 28 июня в пройдут усиленные проверки автомобилистов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Операции охватят несколько областей, среди которых Ивановская, Тамбовская, Мурманская, Ульяновская, Кировская, Пензенская, Самарская и Рязанская. Основная задача рейдов — пресечение случаев управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Представитель ведомства, полковник полиции Антон Белан, обратился к гражданам с призывом незамедлительно информировать правоохранителей о тех, кто за рулем ведет себя неадекватно или создает аварийные ситуации. Он заверил, что на каждое такое обращение будет оперативная реакция.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда в пьяном состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования влекут за собой не только штрафы, но и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. В отдельных случаях подобные нарушения могут повлечь уголовное преследование.

Ранее в России собрались ремонтировать дороги за счет автомобилистов-нарушителей.