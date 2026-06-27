Пенсионерка сломала нос сотруднице салона связи под Тверью и попала на видео

Под Тверью недовольная обслуживанием 65-летняя женщина сломала нос 21-летней сотруднице салона связи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент в салоне связи, расположенном в городе Торжке. Пожилая клиентка осталась недовольна качеством обслуживания. Пенсионерка разозлилась и на эмоциях схватила с прилавка терминал безналичной оплаты, а затем швырнула его в девушку-менеджера, тем самым сломав ей нос. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Вред, нанесенный здоровью девушки, оценили как легкий. В беседе с участковым злоумышленница во всем созналась и пояснила, что не рассчитывала на такой исход, а всего лишь хотела выплеснуть гнев. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Теперь нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Якутии женщина сломала нос незнакомке, заступаясь за подругу.