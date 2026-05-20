В Якутии женщина сломала нос незнакомке, заступаясь за подругу

Жительница Якутии сломала нос посетительнице бара, заступаясь за подругу, сообщает пресс-служба МВД по республике Саха.

Инцидент произошел в одном из ночных заведений Якутска, где отдыхала 34‑летняя уроженка Сунтарского района. По версии следствия, у подруги подозреваемой возникла словесная ссора с потерпевшей, после чего женщина, заступившись за приятельницу, ударом головы нанесла ей травму лица.

Пострадавшая обратилась в медучреждение, где врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей носа.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В конце апреля петербуржец сломал нос фельдшеру скорой помощи. 22-летний работник завода напал на медика, который оказывал помощь его приятелю. Пострадавший обратился в травмпункт, спустя сутки нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин вмешался в женскую драку и оказался в больнице.