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Асфальт на автобанах в Германии начал лопаться из-за рекордной жары

ADAC: рекордная жара в Германии вызвала разрывы дорожного покрытия
Global Look Press

В Германии из-за экстремальной жары на автобанах появляются разрывы дорожного покрытия. Об этом сообщает ADAC.

На автобанах A2, A93, A9, A10 и A7 из-за теплового расширения и «взрывов» покрытия перекрыты отдельные полосы и целые участки. На A48 и A3 введены ограничения скорости до 60–80 км/ч.

Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn объявил «льготную акцию»: билеты, купленные до 23 июня, можно вернуть без штрафа до 30 июня. Отменяются многие спортивные и культурные мероприятия, включая Гамбургский полумарафон, футбольные матчи и фестивали.

В нескольких регионах введены запреты на забор воды из рек и озер, а также на разведение костров из-за высокой пожарной опасности. Власти советуют водителям проверять давление в шинах, парковаться в тени и не оставлять в салоне детей и животных.

Вчера в Саарбрюккене зафиксировали +41,3 °C — новый национальный рекорд. Сегодня Баварии столбики термометров могут подняться до +42 °C. Предыдущий рекорд составлял +41,2°C, он был поставлен в 2019 году в двух населенных пунктах в Северном Рейне-Вестфалии.

Ранее кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой из-за жары.

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