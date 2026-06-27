Российская школьница решила перейти реку по трубе, сорвалась и не выжила

В Забайкалье школьница решила перейти реку по трубе, сорвалась и не выжила

В Забайкалье 15-летняя девушка сорвалась в воду и не выжила, пытаясь перейти реку по трубе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 24 июня. Школьница с подругой решили перейти реку Кия по корпусу трубопровода, расположенного над водой. Шагая по трубе, девушка не удержалась, сорвалась и упала в воду.

В результате она не выжила. Ее обнаружили позже на берегу дальше по течению. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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