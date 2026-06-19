Девятилетняя девочка пошла купаться с подругой в Кузбассе и ушла под воду на реке

В Кузбассе девочка пошла купаться с подругой и ушла под воду на реке

В Кузбассе девятилетняя девочка ушла под воду на реке. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 16 июня в Промышленновском муниципальном округе. Школьница вместе с подругой отправилась на дикий пляж. Там она зашла в воду и больше не вынырнула.

Позже ребенка без признаков жизни нашли под водой и подняли на поверхность. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

До этого восьмилетняя девочка ушла под воду на реке в Башкирии. Взрослые, которые находились рядом в тот момент, ничем не смогли помочь ребенку.

Ранее в Ингушетии тысячи человек вышли на поиски мальчика, ушедшего под воду Сунжи.