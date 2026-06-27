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Общество

Польская полиция задержала украинца за угрозы расправы над президентом

Onet: полиция Польши задержала украинца за угрозы президенту Навроцкому
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Польше задержан гражданин Украины, угрожавший расправой президенту страны Каролю Навроцкому. Об этом сообщило управление полиции Зеленой Гуры, пишет польский новостной портал Onet.

Поводом для задержания стала запись разговора, опубликованная на одном из интернет-каналов, в ходе которой прозвучали угрозы в адрес главы польского государства.

Сотрудники угрозыска вычислили говорившего — им оказался 36-летний гражданин Украины. Его собеседник пока не установлен, уточнила представитель управления полиции Анна Баран.

Сегодня задержанного привезли в прокуратуру для предъявления обвинений. Ему вменяется ст. 226 УК Польши — публичное оскорбление или унижение конституционного органа власти республики. В случае признания виновным ему грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до двух лет.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как украинский лидер Владимир Зеленский поддержал присвоение подразделению ВСУ, в котором служат польские бойцы, имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Одним из результатов стало лишение президента Украины высшей награды Польши, ордена Белого орла.

Ранее в Раде заявили о страхе Польши перед Украиной.

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