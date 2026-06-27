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Врач раскрыла, стоит ли часто есть орехи

Врач Гузман: орехи полезны для сердца и продлевают жизнь
yingko/Shutterstock/FOTODOM

Орехи помогают поддерживать здоровье сердца, сосудов, кишечника. Самая полезная стратегия — держать дома несколько видов орехов и каждый день съедать небольшую горсть. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог, консультант по пищевому поведению Екатерина Гузман.

«Когда речь заходит о здоровом питании, орехи неизменно оказываются в списке самых полезных продуктов. Их рекомендуют кардиологи, диетологи и специалисты по профилактической медицине. Но стоит открыть социальные сети, как появляются десятки противоречивых советов: одни называют орехи суперфудом, другие пугают высокой калорийностью, а третьи уверяют, что полезен только какой-то один вид. Так где же правда? На самом деле орехи — один из немногих продуктов, польза которых подтверждена большим количеством научных исследований. Регулярное употребление орехов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и преждевременной смертности. При этом не существует одного «самого полезного» ореха — каждый обладает своими преимуществами», — пояснила Гузман.

По ее словам, орехи не зря называют продуктом долголетия. Они — настоящий концентрат полезных веществ. Содержат ненасыщенные жиры, растительный белок, клетчатку, витамины группы В, витамин Е, магний, калий, цинк, медь и множество антиоксидантов.

«Именно благодаря такому составу они помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижать уровень «плохого» холестерина, дольше сохранять чувство сытости, поддерживать нормальную работу кишечника, уменьшать хроническое воспаление в организме. Люди, которые регулярно едят орехи, как правило, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут дольше. Такие данные были получены в крупных международных исследованиях, охвативших сотни тысяч человек. Крупный мета-анализ показал, что употребление около 28 г орехов в день связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20–30% и уменьшением общей смертности», — рассказала эксперт.

Она добавила, что многие опасаются высокой калорийности орехов, однако современная наука показывает, что умеренное употребление орехов не приводит к набору веса у большинства людей.

«Причина проста: орехи хорошо насыщают. Благодаря сочетанию белка, полезных жиров и клетчатки чувство сытости сохраняется значительно дольше, чем после печенья, батончика или сладкого йогурта. Поэтому горсть орехов часто оказывается гораздо более полезным перекусом, чем продукты с высоким содержанием сахара. Оптимальная порция для взрослого человека — около 20–30 граммов в день. Грецкие орехи обеспечивают организм омега—3 жирными кислотами. Фисташки поддерживают здоровье сердца и помогают контролировать аппетит. Кешью дают магний и микроэлементы. Бразильский орех помогает восполнить потребность в селене. Макадамия богата полезными жирами. Поэтому лучший подход — не искать единственного победителя, а чередовать разные виды», — заключила Гузман.

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