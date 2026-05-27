Врач объяснила отличие воды с электролитами и изотонических напитков

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вода с электролитами утоляет жажду и поддерживает водно-солевой баланс, а изотонический напиток — уже медицински и спортивно обоснованный инструмент. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, нутрициолог Екатерина Гузман. 

«Важно разделять два понятия, которые часто смешивают маркетологи: вода с электролитами и изотонический напиток. Это не одно и то же. Большинство «электролитных вод» — это обычная питьевая вода с небольшим добавлением минералов. Она может быть приятнее на вкус и немного лучше утолять жажду, но физиологически почти не отличается от обычной воды для здорового человека в повседневной жизни. А вот изотонический напиток — уже медицински и спортивно обоснованный инструмент. Это раствор, концентрация солей и углеводов в котором близка к плазме крови. Именно поэтому он быстрее всасывается и эффективнее поддерживает организм при нагрузках», — пояснила Гузман.

Она добавила, что речь идет о физической нагрузке длительностью более 60 минут, тренировке на выносливость, если у человека интенсивное потоотделение или на улице очень жарко.

«Во время длительной нагрузки человек теряет не только жидкость, но и электролиты — прежде всего натрий, а также калий и хлориды. Если восполнять только воду, происходит разбавление крови, снижается концентрация натрия, ухудшается нервно-мышечная проводимость и падает выносливость. Именно поэтому рекомендации указывают: при нагрузках длительностью более часа напитки, содержащие электролиты и 6–8% углеводов, помогают поддерживать работоспособность и предотвращают дегидратацию, снижается риск мышечных судорог и преждевременного утомления», — отметила Гузман.

Если же тренировка длится 30–40 минут, это прогулка, йога или силовая работа средней интенсивности — организму достаточно обычной воды.

«В этих условиях изотонические напитки превращаются в источник лишнего сахара, а не пользы», — заключила Гузман.

Ранее врач рассказала, кто находится в группе особого риска в жару.

 
