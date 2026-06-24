В Бельгии отменили до ста поездов в день из-за опасной жары

Бельгийский железнодорожный оператор SNCB объявил об отмене до 100 поездов в день из-за экстремальной жары. Об этом сообщает газета The Brussels Times.

В компании уточнили, что ограничения вводятся с сегодняшнего дня и продолжат действовать до пятницы. На этот же период будет сокращено число пригородных поездов, а на скоростной линии Брюссель—Париж скорость ограничена до 170 км/ч, из-за чего время в пути увеличится на 12 минут.

В качестве причины указано отсутствие кондиционеров в старых составах и риск перегрева оборудования поездов при температуре около +38°C. Именно настолько, согласно прогнозам, прогреется воздух в Бельгии в пятницу.

По всей стране в связи с аномальной жарой объявлено предупреждение об оранжевом уровне погодной опасности. Пассажирам советуют избегать поездок в час пик и проверять расписание в мобильном приложении SNCB, где в режиме реального времени отображается заполненность вагонов. Кроме того, в транспортной компании напомнили, что в кулерах на станции доступна бесплатная питьевая вода.

Ранее в Испании объявили максимальный уровень погодной опасности из-за жары.