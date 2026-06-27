Лантратова назвала решенным вопрос по возвращению жителей Курской области с Украины

Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области заркыт. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что пять жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины 27 июня в рамках обмена пленными между двумя странами.

Лантратова выразила благодарность украинской стороне и коллеге Дмитрию Лубинцу за то, что вопрос по Курской области закрыт. Обмудсмен отметила, что курский губернатор Александр Хинштейн был с ней на постоянной связи.

До этого Хинштейн сообщил, что судьба 320 курян после вторжения Вооруженных сил Украины в регион в 2024-м году остается неизвестной. По его словам, за два года с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой.

В апреле бывший Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в Россию возвращаются последние семь курян, которых Украина удерживала в качестве заложников на территории Сумской области. В их числе — пять женщин и двое мужчин, уточнила экс-омбудсмен.

Ранее Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой.