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Лантратова назвала решенным вопрос по возвращению жителей Курской области с Украины

Лантратова: вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области заркыт
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области заркыт. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что пять жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины 27 июня в рамках обмена пленными между двумя странами.

Лантратова выразила благодарность украинской стороне и коллеге Дмитрию Лубинцу за то, что вопрос по Курской области закрыт. Обмудсмен отметила, что курский губернатор Александр Хинштейн был с ней на постоянной связи.

До этого Хинштейн сообщил, что судьба 320 курян после вторжения Вооруженных сил Украины в регион в 2024-м году остается неизвестной. По его словам, за два года с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой.

В апреле бывший Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в Россию возвращаются последние семь курян, которых Украина удерживала в качестве заложников на территории Сумской области. В их числе — пять женщин и двое мужчин, уточнила экс-омбудсмен.

Ранее Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой.

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