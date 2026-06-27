Активиста Аванесова расстреляли в собственной машине на парковке в США

На активиста Армена Аванесова, который совершал нападки на осетинских девушек, напали на парковке в США, когда он находился в своей машине. Об этом сообщает канал Mash Gor.

«Армена Аванесова расстреляли в его же машине на парковке в США», — сообщает источник, ссылаясь на видео, опубликованное в паблике блогера.

В его группе появились посты и видео, что на Аванесова якобы напали — его машину расстреляли, а сам он ранен и в реанимации в тяжелом состоянии. Подтверждения этой информации нет. Также представлено фото последствий якобы нападения — разбитое переднее стекло машины.

Аванесов стал известен тем, что несколько месяцев назад стал травить осетинских девушек за стиль одежды. В частности, он заявлял, что он и его соратники намерены «искоренить грязь Кавказа», и призывал ввести штрафы за ношение мини-юбок и свободную одежду. При этом сам блогер, хоть и ратует за высокую нравственность жительниц Северной Осетии, находится в США. В конце июня блогер якобы планировал приехать в Северную Осетию, чтобы «пообщаться» со всеми, кто не доволен его деятельностью.

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