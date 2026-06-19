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Культура

Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба

Певица Ахмади приговорена к порке в Иране за видео на YouTube без хиджаба
Parastoo Ahmadi/Youtube

Иранскую певицу Парасту Ахмади и восемь участников ее продюсерской команды приговорили к 74 ударам плетью из-за выступления без хиджаба. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно судебным документам уголовного суда провинции Кум, артистам также запретили покидать страну и заниматься творчеством в течение двух лет. Их обвинили в оскорблении общественной нравственности из-за публикации «вульгарного и аморального контента» в интернете.

Речь идет о декабрьском концерте 2024 года, на котором 29‑летняя Ахмади исполнила патриотическую песню Az Khoone Javanane Vatan («Из крови молодежи родины») без хиджаба в прямом эфире на своем YouTube‑канале. Выступление стало вирусным и набрало миллионы просмотров.

Вскоре после публикации видео певицу и нескольких музыкантов ненадолго задержали, а позже против них возбудили официальное дело.

The Guardian отмечает, что правозащитники считают приговор показательной мерой. Директор по правозащитной деятельности Центра по правам человека в Иране Бахар Гандехари заявила, что наказание Ахмади подтверждает отсутствие изменений в ситуации с правами человека в стране. Она подчеркнула, что разница между официальной пропагандой и преследованием артистов демонстрирует «пропасть между пропагандой режима и реальностью».

Актриса Сетарех Малеки призналась, что выступление Ахмади произвело на нее сильное впечатление. Она отметила, что несколько раз пересматривала видео концерта.

«Зная обо всех последствиях, с которыми ей придется столкнуться, она все равно не отказалась от своего права как женщины — жить, петь и быть услышанной. Иранские женщины никогда не прекращают борьбу с тиранией, ни на мгновение, — и это по‑настоящему поразительно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что блогерша лишилась 3 млн из-за знакомства с «танцующим» миллионером.

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