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Политика

Сальдо опроверг данные о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом

Сальдо назвал данные о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о прекращении транспортного сообщения с Крымом, назвав их очередной дезинформацией, распространяемой украинскими центрами информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом он написал на платформе «Макс».

«Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы. На этот раз распространяются ролики о якобы подготовке «эвакуационных автобусов», скором закрытии границ с Крымом, перекрытии движения и других чрезвычайных мерах», указал Сальдо.

По мнению губернатора, такие информационные атаки являются стандартной тактикой ЦИПсО ВСУ, направленной исключительно на нагнетание паники среди населения.

Сальдо подчеркнул, что оперативная обстановка в регионе стабильна и находится под полным контролем. Все официальные заявления и решения, принимаемые органами власти и оперативными службами, публикуются исключительно через проверенные и официальные каналы информации, доступные для всех жителей, отметил он.

Ранее в России назвали фейком новость о контроле спецназом «Ахмат» ведущей в Крым дороги.

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