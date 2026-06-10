Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд

В Екатеринбурге мужчину оштрафовали за самострел из пневматики в квартире
Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге оштрафовали местного жителя за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Как установил суд, мужчина, находясь в доме по улице Гражданской Войны, ранил себя в левую ногу из пневматического пистолета. Пострадавший рассказал, что продемонстрировал оружие своей сожительнице, а затем решил проверить, насколько больно оно стреляет.

Он выстрелил себе в бедро, испытал сильную боль и вызвал скорую помощь. В больнице пострадавшему от самострела наложили швы и отпустили домой. После этого в отношении екатеринбуржца составили протокол об административном правонарушении.

Вину он признал и раскаялся. Мировой судья назначила фигуранту наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией оружия.

Ранее мужчина ранил из ружья пятерых человек, пытаясь избавиться от змеи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!