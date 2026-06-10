Екатеринбуржец случайно выстрелил сам в себя из пневматики и угодил под суд

В Екатеринбурге мужчину оштрафовали за самострел из пневматики в квартире

В Екатеринбурге оштрафовали местного жителя за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Как установил суд, мужчина, находясь в доме по улице Гражданской Войны, ранил себя в левую ногу из пневматического пистолета. Пострадавший рассказал, что продемонстрировал оружие своей сожительнице, а затем решил проверить, насколько больно оно стреляет.

Он выстрелил себе в бедро, испытал сильную боль и вызвал скорую помощь. В больнице пострадавшему от самострела наложили швы и отпустили домой. После этого в отношении екатеринбуржца составили протокол об административном правонарушении.

Вину он признал и раскаялся. Мировой судья назначила фигуранту наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией оружия.

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