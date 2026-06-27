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Общество

Хинштейн рассказал о возвращении с Украины жителей курского приграничья

Хинштейн: 171 житель Курской области возвращен с Украины за все время
Александр Кряжев/РИА Новости

171 житель Курской области возвращен с территории Украины за все время. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», — написал чиновник.

По его словам, пока остается неизвестной судьба 320 человек.

Хинштейн добавил, что курские власти ждут граждан, которые едут домой. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, а также помощь с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат.

26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила о планах провести новый гуманитарный обмен в скором времени. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой.

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